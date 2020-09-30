Полицейские на лету поймали женщину, прыгнувшую с 15 этажа / ВИДЕО

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В Киеве патрульный на лету поймал женщину, которая прыгнула с балкона на 15 этаже. Об этом NNS узнал из сообщения первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого на его Facebook-странице.

Экипаж патрульных - Павел Боярчук и Александр Головицкий - прибыли на вызов. Женщина хотела покончить жизнь самоубийством. Она уже стояла за перилами балкона и намеревалась прыгнуть вниз.

Чтобы спасти женщину Боярчук побежал на 15 этаж. Он за мгновение успел подбежать к женщине, которая уже отпустила руки и сделала шаг. Полицейский схватил ее и удержал. Он начал кричать о помощи, тогда прибежали еще соседи. Они помогли сотруднику полиции держать женщину сверху, еще двое стояли на 14 этаже и подпирали ее ноги.

В это время женщина сопротивлялась, поэтому Павлу пришлось пристегнуть ее наручниками к перилам. Ее не удавалось затащить обратно на балкон.

На помощь прибыл другой экипаж полиции. Все вместе с помощью жильцов дома уже вытащили женщину. Ее госпитализировали в больницу.

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