На Харківщині впав військовий літак: десятки загиблих (відео)

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Сьогодні, 25 вересня, о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням, повідомляє пресцентр МВС України, передає NNS.

«Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими»,

— йдеться в повідомленні.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

О 21:55 пожежу літака ліквідовано. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 особи постраждало та пошуки чотирьох осіб тривають.

Фото 0362.ua