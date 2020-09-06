На Донбасі зникли два бійця, які гасили пожежу

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На Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Повідомляється, військовослужбовці Збройних Сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати".

Штаб ООС також повідомляє, що 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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