Київського терориста затримали (відео)

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Спецпризначенці затримали громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який захопив приміщення банку в центрі Києва і погрожував бомбою. Про це NNS повідомляє, посилаючись на прямі ефіри з місця події, які вели столичні журналісти.

Як стало відомо NNS , операцію по штурму проводили працівники "Альфи" спільно із поліцією. Карімова затримали під час спілкування його із представниками ЗМІ всередині банку. В приміщення пустили журналістів з деяких каналів, і вони надали ефір чоловіку.

Останінй представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі, адже вони, на його думку, зовсім не піклуються про народ. Також у деяких джерелах повідомлялося, що Карімов звинуватив Зеленського у невиконанні передвиборчих обіцянок.

Терориста затримали під час прямого ефіру на проросійському телеканалі «ZIK». В цей момент якраз йшло спілкування журналіста з проросійським блогером та главою партії «Партія Шарій» Анатолієм Шарієм у прямому ефірі.

Журналісти, які були присутні на місці події, обурювалися, чому одних представників ЗМІ пустили в приміщення, а інших – ні. Також ставилось питання, чи допустимо взагалі дозволяти медійникам заходити на територію, де можлива смертельна небезпека.

Наразі вибухотехніки вивчають, чи була у приміщенні вибухівка.

Нагадаємо, 3 серпня у Києві чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.