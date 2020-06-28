Доба на Донбасі: один український боєць загинув, ще троє поранені

Завантажте мобільний додаток сайту

У зоні бойових дій на Донбасі 27 червня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув оди український військовослужбовець, ще троє — отримали поранення, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли із заборонених до розміщення на лінії зіткнення артилерійських систем калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували поблизу Верхньоторецького, Широкиного, Водяного, Авдіївки, Гранітного, Мар’їнки, Світлодарська, Оріхового та Новотошківського.

У штабі кажуть, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації та прицільним вогнем змушували бойовиків відмовитися від продовження обстрілів.

Від початку поточної доби, 28 червня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів по позиціях ОС поблизу населеного пункту Миронівський. Українські бійці вогнем подавили активність ворога.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України