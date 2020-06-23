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Слідство змінило кваліфікацію злочину у справі поліцейських з Кагарлика - Сергія Сулими та Миколи Кузіва. Про це в понеділок, 22 червня, повідомило Громадське радіо, передає УНІАН, інформує NNS.

Тепер поліцейських підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб.

"365 статтю перекваліфікували на 127-у. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального злочину", - зазначив прокурор у справі Валерій Смирнов.

Прокурор уточнив, що перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу зникло з кваліфікації. Також він повідомив, що у справі було призначено близько дев'яти експертиз. Кілька експертиз вже завершили, але більшість ще проводять.

Як повідомлялося раніше, 24 травня в лікарню звернулася жінка 1994 року народження із заявою про побиття та зґвалтування. За її словами, до цього причетні співробітники поліції Кагарлика.

26 травня Голосіївський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави двох поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні і побитті жінки у відділенні поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив цих поліцейських, а також усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділення та прийняв рішення про розформування підрозділу та переатестації всього особового складу відділення. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань.

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Фото: Микола Кузів та Сергій Сулима / facebook.com/anton.gerashchenko.7