З танкера, що затонув біля Одеси, розлилося паливо: купатися в морі заборонено

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З танкера "Делфі", що затонув біля Одеси в районі пляжу "Дельфін" ще 22 листопада 2019 року, розлилося паливо. Нормативи допустимої концентрації нафтопродуктів перевищені у 16,4 раза, передає Економічна правда, інформує NNS.

Про це повідомляє голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.

«З танкера «Делфі», що затонув біля Одеси в районі пляжу «Дельфін» ще 22 листопада 2019 року, розлилося паливо. Державні інспектори спільно з представниками Одеської філії ДП «АМПУ» відібрали проби морської води. Встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 раза», — написав він.

Також Мальований додав, що розлив оперативно локалізували за допомогою сорбенту, але купатися в морі заборонено.

«Танкер обіцяли прибрати до початку курортного сезону, але так цього й не зробили. Вірогідно, що він пролежить на пляжі до осені. Інспектори вестимуть моніторинг води продовж цього періоду. Буду тримати вас в курсі», — зауважив голова Держекоінспекції.

Нагадуємо:

22 листопада поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.

Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 53 рази.

23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

В ОГП нагадали, що власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. 1 квітня 2020 року Венедіктова взяла справу на контроль.

8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "DELFI" запевнив генерального прокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

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