Підозрюваний у масовому розстрілі на Житомирщині відсидів у РФ сім років

Завантажте мобільний додаток сайту

Підозрюваний в масовому розстрілі військових та ветеранів у Житомирській області Анатолій Захаренко відбував покарання за тяжкий злочин на території Російської Федерації. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Як стало відомо NNS , про це в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

«За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962 року, народився у Російській Федерації. У Російській Федерації за часів СРСР отримав кримінальний термін - близько семи років за вчинення тяжкого злочину»,

– сказав він.

За словами Геращенка, затриманий неодноразово поводився агресивно під впливом алкоголю. Слідство також не вірить у версію Захаренка про самооборону.

«Троє загиблих були застрелені спячими, що повністю дезавуює свідчення Захаренка. Також дезавуюють це свідчення і свідчення єдиного вцілілого свідка. Судячи зі свідчень свідка та попередніми даними слідства, вже після смерті гостей, які приїхали до нього, підозрюваний вклав їм в руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза»,

– сказав заступник глави МВС.

Він додав, що Захаренка відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка має визначити, чи був він при здоровому глузді.

«Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно буде перебувати за гратами, тільки в спеціалізованій психіатричній лікарні»,

- підкреслив він.

Геращенко заявив, що згідно з Кримінальним кодексом передбачена можливість довічного ув'язнення за вбивство двох та більше осіб.

Раніше ми повідомляли: Ким були розстріляні під Житомиром люди: фото, історії