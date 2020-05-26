Голову Соціалістичної партії засудили до 3 років в’язниці

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Голову Соціалістичної партії України засудили до трьох років в'язниці. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна. Засуджений оголошений в розшук за неявку на судове засідання для проголошення вироку.

Як стало відомо NNS , у Полтаві голова Соціалістичної партії України Сергій Чередниченко побив заступника мера міста Андрія Ляміна. Жовтневий районний суд Полтави визнав винним Чередниченко, за що він отримав три роки позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

Як повідомляється, 16 травня 2018 року Сергій Чередниченко разом з двома соратниками в коридорі Полтавської міськради напали на заступника мера міста Андрія Ляміна і притиснули його до стіни. Після цього Чередниченко кілька разів штовхнув його, а Мустава Алоєв схопив віце-мера за горло і вдарив по голові.

Пізніше Лямін опублікував відео з камер спостереження. Як зазначається, до вступу вироку в законну силу громадянину Чередниченко обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У зв'язку з неявкою засудженого на судове засідання для проголошення вироку по справі, судом винесено постанову про оголошення обвинуваченого в розшук, його затримання і поміщення в слідчий ізолятор.