На Житомирщині та під Чорнобилем триває гасіння осередків пожеж

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Підрозділи ДСНС продовжують гасити окремі осередки загоряння на території лісництв у Чорнобильській зоні відчуження та в Житомирській області. Про це з посиланням на пресслужбу ДСНС повідомляє Укрінформ, передає NNS.

«У Київській області станом на 7 год. 30 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем», - йдеться у повідомленні.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково один шляхопрокладач ЗСУ. Інженерною технікою створено 1 тис. 55 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 207 чоловік та 64 одиниць техніки, з них від ДСНС 149 чоловік особового складу та 34 одиниці техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 29 квітня здійснено 42 скиди - 84 т води (з початку робіт здійснено 2 тис. 354 скиди – 5 тис. 378 т води).

Зазначається, що пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

«У Житомирській області станом на 7 год. 30 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини», - йдеться у повідомленні.

Також в ДСНС повідомили, що 28 квітня поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника виникло загорання сухої трави та лісового масиву.

А вчора, 29 квітня, поблизу с. Повча Лугинського району на території Повчанського лісництва виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву (вогнем пройдено близько 80 га).

Також 29 квітня поблизу с. Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва виникло загорання лісової підстилки (вогнем пройдено близько 25 га), а поблизу с. Дубовий Гай Овруцького району на території Овруцького лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву (вогнем пройдено близько 15 га).

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 чоловік та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 чоловіки особового складу та 30 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів – 48 тонн води.

Як повідомлялося, на Київщині пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.