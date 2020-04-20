Лісові пожежі в Україні: Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію для виявлення паліїв

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Національна гвардія України проводить спецоперацію з виявлення паліїв у лісах Житомирської області та Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише Громадське, інформує NNS.

Так, за словами Авакова, у МВС було створено спеціальну групу для проведення так званої «антидиверсійної операції» в лісах Житомирської та Київської областей.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ заявило, що розглядає дві основні версії виникнення пожеж на Житомирщині: суховії та навмисний підпал.

Останній раз такі масштабні займання там були 24 роки тому.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем.

Рятувальники попереджають, якщо ситуація з загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна.