Чорнобиль: вогонь дістався Прип’яті та наближається до сховища радіоактивних відходів (відео)

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Чорнобильські ліси продовжують горіти. Ситуація загострюється. Про це NNS повідомляє з посиланням на голову Асоціації Чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко.

Згідно інформації, отриманої NNS , 13 квітня вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів «Підлісний», де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС.

«Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території.

В мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році.

Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів «Підлісний», де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС.

Чорнобильські пожежі тушать вже десятий день, а вогонь, не дивлячись на роботу рятувальників, вільно переміщується за вітром, та зараз дістався міста Прип’ять та найнебезпечніших об’єктів Зони відчуження.

Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС та профільних держустанов – в них все під контролем і все нормально. Горить там, горить сям, але це ок. І те, що ця серія підпалів, за всіма юридичними ознаками, є терористичним актом, який зараз вийде за межі країни та стане міжнародним – це нормально, не звертайте уваги, ситуація штатна. На місце не допускають волонтерів та журналістів.

Я терміново звертаюся до Офіса Президента України та Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля, Антона Геращенко, Арсена Авакова, Миколи Чечоткіна.

Досить робити вигляд, що все ок! Скажіть людям, що реально відбувається з пожежею», - написав Ярослав Ємельяненко.