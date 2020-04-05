Біля Чорнобиля горить вже 100 гектарів території (відео)

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Як повідомлялося раніше, в Чорнобильській зоні виникла масштабна пожежа. Сьогодні, 5 квітня, МЧС-ники продовжують боротися з вогнем. Завдання ускладнюється тим, що значно підвищений радіаційний фон. Про це NNS повідомляє з посиланням на голову Державної екологічної інспекції України Єгора Фірсова.

«Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева...

Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі.

На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси.

Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів.

Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни», - написав Фірсов.

За прогнозами ДСЧС, повітря у Києві буде забруднене ще декілька днів.

Також повідомлялося, що рятівники витратили вже 50 тон води для гасіння пожежі.