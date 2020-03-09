Monobank завален жалобами из-за мошенников

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На Monobank в последнее время, поступает очень много жалоб от их клиентов. Все чаще мошенники снимают с карт деньги, а служба безопасности разводит руками и отправляет в полицию.

Как передает NNS со ссылкой на Хвиля, об этом пишет Телеграмм-канал «ЙАД», наводя при этом скриншоты возмущенных пользователей.

Таким образом,женщина пишет, что очень не довольна работой банка, ведь из-за информации, которая была предоставлена на горячей линии банка, потеряла немалую сумму средств. По ее словам, банк признал вину, однако после многочисленных запросов так и не предоставил даже частичной компенсации.

«До этого момента была очень довольна удобством пользования, но после такого случая никому не буду рекомендовать пользование услугами банка, который не отвечает за свои ошибки, — говорится в комментарии.

Второй пользователь пишет, что у него сняли все личные средства, плюс кредитные 25 тысяч и вывели на Яндекс. «Как? Если он в нашей стране давно запрещен, а служба безопасности никаких мер не приняла. А еще и на мою просьбу: выплату по кредиту хотя бы перенести на позже, ответили, что в договоре не предусмотрено».

«СБ банка не работает. Вклады не защищены. Мошенники имеют доступ к данным клиентов банка. У моего близкого человека, онкобольного, с карты этого банка мошенники сняли ВСЕ деньги, которые были собраны на лечение. СБ банка «отморозились», отправив клиента в полицию с формулировкой «нам очень жаль». Профессионалы. Без комментариев», — пишет еще одна пользовательница.

При этом случаи со снятием денег с карты окобольного не единичны: «Вопрос. Как вы считаете, если у онкобольной женщины с метастазами в мозг некое недосущество ворует со счета кредитные деньги, достаточно ли гуманно поступает Monobank, позволяя женщине вернуть 25 000 гривен (неподъёмную сумму) и не платить кредитных процентов? Я опускаю эмоции и вопросы о страховании средств. Гуманно ли это? Как вы думаете?», – спрашивает женщина.

В Телеграмм-канале также наводится перечень способов с помощью которых себя можно обезопасить от проделок мошенников. Отмечается, что для этого нужно установить динамичный CVV-код, минимальный или нулевой лимит интернет-оплат, а также в настройках установить «всегда запрашивать пин-код». Вдобавок к этому подчеркивается, что если наличные снимаются редко, то отключить в настройках данную функцию. Если же возникнет необходимость, то ее можно заново включить. И, конечно, никогда и никому нельзя передавать данные своей карты.