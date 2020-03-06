Чергова шахрайська схема: аферисти пропонують "13-ту пенсію"

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Зловмисники придумали новий спосіб виманювати гроші у довірливих людей похилого віку. Про це NNS дізналася з повідомлення Сьогодні.

За отриманою нами інформацією, злочинці навідуються до пенсіонерів, прикидаються соціальними працівниками та обіцяють оформити таку собі "тринадцяту пенсію", якої в Україні ніколи не існувало. Мовляв, в Україні запрацював новий закон, який гарантує це.

"Ми всі знаємо про 13-ту зарплату, принаймні, старше покоління. А вони говорять про те, що з'явилася 13-та пенсія. І для того, щоб її отримати, потрібно зробити певні дії. Найчастіше – віддати реквізити своєї платіжної карти, з якої шахраї спишуть гроші", – попереджає директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов.

У казкову пропозицію повірила киянка Тетяна Павленко. Шахраї обіцяли тринадцяту виплату через три місяці після подачі документів. Нібито, оформлення триватиме певний час. Зате – безкоштовно, а від пенсіонерки потрібні тільки дані пенсійної картки. Заволодівши інформацією, візитери як крізь землю зникли.

"Дзвонила, дзвонила постійно. Телефон був поза зоною, і я тоді вже зрозуміла. Потім я з'ясувала що вони нашим районом ходили і нажилися на нас, таких довірливих, і зникали", – говорить потерпіла від шахраїв Тетяна Павленко.

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З пенсійного рахунку Тетяни аферисти встигли зняти близько 1500 гривень, перш ніж вона звернулася до банку з проханням заблокувати картку.

"Якщо, хтось приходить до вас і пропонує "13-ту пенсію", знайте – це шахрай. З такою людиною в жодному разі не можна розмовляти, і звичайно ж, в жодному разі не можна повідомляти свої персональні дані, а саме – не говоріть, коли була випущена карта, коли закінчується її термін, не повідомляйте будь-які коди", – попереджає кандидат психологічних наук, експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугаєва.

Незважаючи на те, що жодної тринадцятої пенсії в Україні ніколи не існувало, довірливих все ж вистачає.

Тільки за останні кілька тижнів аферисти по всій Україні встигли обдурити таким чином близько двадцяти людей похилого віку.