Під Офісом президента чоловік намагався спалити себе (фото, відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Києві під Офісом президента України чоловік намагався себе спалити. Про це NNS дізналася з повідомлення Громадського радіо.

Повідомляється, що подія трапилася під час акції протесту під ОП. Чоловік підпалив себе, але люди, що стояли навколо, в тому числі представники правоохоронного органу оперативно його загасили. Постраждалий отримав значні опіки. Бійці Національної гвардії взяли потерпілого в кільце, йому надали першу допомогу. Як повідомили організатори акції медиків, він не прийшов на мітинг з лікарями.

За кілька хвилин чоловік пояснив, що скоїв самопідпал через корупцію і безвладдя в Україні. За його словами, у нього сільська рада і Держгеокадастр нібито вкрали землю в Сумській області. Він уточнив, що чиновники не дали розпаювати землю, а також назвав своє ім’я – Олександр Бурлаков.

Як повідомив представник ДСНС Олександр Макушенко, вдалося не допустити серйозних ушкоджень. Постраждалого передали медикам. У ДСНС також підтвердили, що йому викликали швидку допомогу.

«Поліція поки з’ясовує обставини інциденту, який стався під Офісом президента. Зараз туди направлено слідчо-оперативну групу. Детальна інформація буде після встановлення обставин події», – повідомили в поліції Києва.

Всі фото: Лівий берег