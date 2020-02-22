ПриватБанк не возвращает вкладчикам их депозиты: подробности скандала

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ПриватБанк часто оказывается в центре конфликтов, и на этот раз банк обвинили в том, что он отказывается выдать депозит клиенту, который срочно нуждается в деньгах. Ситуация действительно критическая.

По каким именно причинам финучреждение отказывает в выдаче средств, не известно. Об этом NNS узнал от журналистов today.ua, которые ссылаются на соответствующий отзыв на сайте Минфина.

По словам клиента, банк на протяжении двух месяцев обещает выдать депозит человеку, который находится в больнице и нуждается в средствах на лечение.

В ответ на этот отзыв, сотрудники ПриватБанка запросили более подробную информацию о клиенте и пообещали разрешить сложившуюся ситуацию.

"Мы обратились к Вам в личном сообщении для уточнения деталей. Пожалуйста, помогите нам проверить ситуацию и предоставьте контактные данные владельца депозита. Для этого Вы можете принять наш звонок или предоставить номер клиента в частном сообщении",

— ответили в ПриватБанке.

В сети часто появляется информация о том, что забрать депозит с ПриватБанка досрочно не так и просто. Расторгнуть договор с банком можно в любом отделении, однако окончательное решение нужно ждать еще неопределенное время. Если сумма не превышает 250 тыс. грн., то запрашиваемые средства возмещаются в полном размере. При наличии же на счете большей суммы, возвращение вклада возможно только в судебном порядке.