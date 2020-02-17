СБУ "накрила" ботоферму, обладнання якої підтримували російські онлайн-сервіси (фото)

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Як стало відомо NNS, Служба безпеки України блокувала мережу ботоферм, обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси. Про це, з посиланням на прес-центр СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських чиновників», — повідомляє прес-центр СБУ.

Через акаунти також поширювали вогнепальну зброю, вибухові пристрої та наркотичні засоби. Реєстрацію акаунтів здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

«Частину обладнання зловмисники використовували для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених «операторів» «Фенікс» і «Лугаком», які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів. За інформацією спецслужби, цими «послугами» користувалися «ватажки» незаконних збройних формувань так званих ЛНР і ДНР», — уточнюють правоохоронці.

Було проведено обшуки в Києві, Харкові, Дніпрі, Дубні Рівненської області та Ірпені Київської області. Під час обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, спеціальне обладнання, зокрема GSM-модеми та шлюзи, понад 22 тисячі SIM-карт операторів стільникового мобільного зв'язку України.

Було також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політиків.

Наразі перевіряється версія про причетність до організації протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів Росії.