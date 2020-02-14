Российские снайперы случайно расстреляли своих в «ДНР»

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Российские снайперы случайно расстреляли группу местных боевиков в «ДНР». Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание Реал.

Сообщается, что спикер Министерства обороны Украины Максим Праута обнародовал информацию Главного управления разведки МОУ о том, что российские снайперы случайно («дружественным огнем») ранили нескольких местных боевиков первого армейского корпуса ВС РФ (ДНР).

Подобные случаи участились из-за того, что оккупанты привлекают к обстрелам украинской территории снайперов ГРУ ГШ ВС РФ, которые прибыли из России. А они, хотя и переодеваются в форму «республиканской гвардии» ДНР, плохо ориентируются на местности и недостаточно взаимодействуют с местными боевиками.

Отмечается, чтосам факт завоза российских снайперов говорит о больших проблемах оккупантов с личным составом. На скрине местные жители сообщают о большом дефиците не только боевиков, но и «полицейских» в «МВД» ЛНР. В том числе в этом году в полном составе подали рапорты на увольнения два взвода «Беркута» (40 террористов), привлекающиеся, в том числе, и к боям на фронте.

Всего в «МВД» каждый месяц подается около двухсот рапортов на увольнение. Есть райотделы, где остались 30% от положенного штата. Сейчас актуальны 600 рапортов. Причина увольнений – низкая зарплата и тяжелые условия «труда».