ПриватБанк объяснил украинцам, как не стать жертвами мошенников

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«ПриватБанк» отреагировал на обращение клиента о попытке мошенников снять деньги с карты. Об этом NNS узнал от издания «Хвиля», которое ссылается на сайт Минфина. Источник узнал об этом из раздела «Отзывы» сайта Минфин.

В своем сообщении клиент банка написал, что на телефон в Приват24 в субботу утром ему пришло сообщение «Pidtverdit oplatu 2000.0 UAH Spivrobitnyk banku nikoly ne zapytue paroli. Nikomu ne peredavaite cei parol: 149788». По мнению клиента, кто-то пытался произвести платеж с его карты. Связавшись с оператором он в итоге получил ответ: «Бачимо запит на списання від стороннього сервісу…». Таким образом,мошенник знал номер карты, срок действия, а также CVV код.

«Как такое могло произойти если карту не терял, да и CVV код на ней стёрт, к тому же платежи в интернете я проводил только через EasyPay и LiqPay»,

— пишет он.

При этом он отметил, что свою карту заблокировал, деньги сохранил, однако в будущем боится повторения подобной ситуации. «И ещё — общение через чат с операторами: беседа длилась полчаса, каждый ответ приходилось ждать по 5-10 минут. Оперативненько так», — подчеркнул клиент банка.

В свою очередь, служба поддержки ПриватБанка сообщила о мерах необходимой безопасности для избежания попыток обмана, разъяснив при этом подробный перечень необходимых действий.

Отмечается, что они со своей стороны не могут прокомментировать, откуда у мошенников данные карты, однако могут точно заверить, что сотрудники не имеют подобную информацию. Они подчеркивают, что мошенники данную информацию могли получить по неосторожности, и более изощренными методами (к примеру, камеры наблюдения на кассах магазина, а также недобросовестные охранники).

«Мы составили несколько простых правил, соблюдая которые Вы сможете не стать жертвами мошенников: https://privatbank.ua/safeness»,

— написали они.

Вдобавок к этому говорится, что касательно ожидания ответов, чат бывает очень популярен, и по этой причине быстро подсказать нужную информацию не получилось.