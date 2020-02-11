ПриватБанк объяснил украинцам, как не стать жертвами мошенников

- 11 лют. 2020
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«ПриватБанк» отреагировал на обращение клиента о попытке мошенников снять деньги с карты. Об этом NNS узнал от издания «Хвиля», которое ссылается на сайт Минфина. Источник узнал об этом из раздела «Отзывы» сайта Минфин.
В своем сообщении клиент банка написал, что на телефон в Приват24 в субботу утром ему пришло сообщение «Pidtverdit oplatu 2000.0 UAH Spivrobitnyk banku nikoly ne zapytue paroli. Nikomu ne peredavaite cei parol: 149788». По мнению клиента, кто-то пытался произвести платеж с его карты. Связавшись с оператором он в итоге получил ответ: «Бачимо запит на списання від стороннього сервісу…». Таким образом,мошенник знал номер карты, срок действия, а также CVV код.
«Как такое могло произойти если карту не терял, да и CVV код на ней стёрт, к тому же платежи в интернете я проводил только через EasyPay и LiqPay»,
— пишет он.
При этом он отметил, что свою карту заблокировал, деньги сохранил, однако в будущем боится повторения подобной ситуации. «И ещё — общение через чат с операторами: беседа длилась полчаса, каждый ответ приходилось ждать по 5-10 минут. Оперативненько так», — подчеркнул клиент банка.
В свою очередь, служба поддержки ПриватБанка сообщила о мерах необходимой безопасности для избежания попыток обмана, разъяснив при этом подробный перечень необходимых действий.
Отмечается, что они со своей стороны не могут прокомментировать, откуда у мошенников данные карты, однако могут точно заверить, что сотрудники не имеют подобную информацию. Они подчеркивают, что мошенники данную информацию могли получить по неосторожности, и более изощренными методами (к примеру, камеры наблюдения на кассах магазина, а также недобросовестные охранники).
«Мы составили несколько простых правил, соблюдая которые Вы сможете не стать жертвами мошенников: https://privatbank.ua/safeness»,
— написали они.
Вдобавок к этому говорится, что касательно ожидания ответов, чат бывает очень популярен, и по этой причине быстро подсказать нужную информацию не получилось.
«Мы активно занимаемся вопросом сокращения времени ожидания наших клиентов. Надеемся, в дальнейшем мы сможем изменить Ваше мнение. Насколько мы видим по диалоге в чате, то наш оператор предоставил рекомендации по такого рода ситуаций. Также, не стоит забывать, что банк дает возможность открыть виртуальные карты, которые позволяют Вам осуществлять платежи в интернете и не беспокоиться о состоянии основной карты — ее номер Вы не будете указывать при оплате».
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