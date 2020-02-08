Врятував понад 400 осіб: на Донеччині помер відомий ветеран-парамедик

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8 лютого помер ветеран війни на Донбасі, парамедик Ігор Неділько (Фаш). За шість років на передовій в складі "Ангелів Тайри" він врятував життя майже 400 осіб. Про смерть Неділька повідомила парамедик Юлія Паєвська на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що після чотирьох контузій у чоловіка зупинилося серце.

"Війна своє візьме. Ти вижив у битвах, але вона тебе наздогнала відкладеною смертю – наслідками контузій і болем за долю Батьківщини. Сьогодні твоє тіло доправлене в морг на машині, в якій ти вивіз до життя сотні людей. Я не можу передати глибину мого суму", – написала Паєвська.

Жінка зазначила, що у Неділька залишився 14-річний син.

Відомо, що доброволець служив в 129 окремому розвідувальному батальйоні (ОРБ). Після переформування в 2015 році з 131 ОРБ він перейшов у 28 бригаду 18 окремого мотопіхотного батальйону, де служив до квітня 2017 року. Впродовж останніх двох років був парамедиком у складі "Ангелів Тайри". Також волонтерив у "Самообороні Маріуполя".