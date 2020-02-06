Киевстар переводит абонентов на дорогие тарифы без их ведома

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Киевстар, один из самых популярных украинских мобильных операторов, без ведома абонента решил перевести его на дорогой тариф. Об этом рассказал сам абонент, назвавшийся Александром.

"Здравствуйте, меня зовут Александр, хочу поделиться следующим. На сегодняшний день я являюсь клиентом компании Киевстар, пользуясь услугой "Домашний интернет" с тарифным планом "Вільний+", столкнулся с такой ситуацией: позвонив на горячую линию Киевстар 0800 300 460, я совершенно случайно узнаю, что мой тарифный план "Вільний+" то ли закрывается, то ли обновляется, и меня с 1.02.2020 переводят на более дорогой "Безлим 100_2017″, о чем якобы меня известили с помощью СМС",

— сообщил Александр.

Абонент Киевстара подчеркнул, что никаких сообщений от оператора ни в электронном, ни в бумажном, ни в голосовом виде не получал, и никакого согласия на переход на другой тарифный план не давал.

"Вільний+" и "Безлим 100_2017″ по своей сути идентичны, разница между ними заключается только в их стоимости",

— заявил абонент Киевстара.

Он также отметил, что на сайте оператора тарифные планы "Вільний+" и "Безлим 100_2017" указаны как архивные (то есть те, которые подключались ранее), но являются вполне действительными.