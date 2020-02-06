Обшуки на "1+1": коментар від голови СБУ Івана Баканова

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Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це NNS стало відомо з повідомлення СБУ.

На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.

«Про жоден тиск на журналістів телеканалу «1+1» або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються», — підкреслив Іван Баканов.

Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.

Співробітники Служби безпеки України в Києві проводять обшук в будівлі, розташованій

Нагадаємо, ввечері в середу, 5 лютого, СБУ проводила обшуки в будівлі за адресою Куренівська, 18, де знаходиться офіс програм «Гроші» та «Секретні матеріали» телеканалу «1+1».

Слідчий СБУ повідомив, що дозвіл на обшук дав Шевченківський суд Києва в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).

Раніше, 15 січня, в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр-міністр Гончарук зізнається, що він «повний профан в економіці». Також чути, як голос, схожий на голос прем’єра, каже, що у Зеленського «примітивне розуміння економічних процесів» і йому треба пояснювати їх.