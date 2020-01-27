Три валізи з айфонами забули пасажири в аеропорту «Бориспіль» (фото)

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Після того, як у пункті пропуску «Бориспіль» всі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, було знайдено три дорожні валізи, які, згідно бірок, належали двом громадянам з цього рейсу. Однак вони вже залишили аеропорт, отримавши решту свого багажу. Про це NNS дізналася з повідомлення Київської митниці.

В забутому багажі київські митники виявили 113 телефонів Apple iPhone та 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro на загальну суму майже 1,8 млн грн.

«Під час оформлення даних валіз до камери зберігання незапитуваного багажу і було виявлено загалом сорок чотири iPhone 11 в упаковці, шістдесят три iPhone 10 без упаковки, шість iPhone 8 без упаковки та 71 комплект навушників Air Pods Pro», — йдеться в повідомленні.

Цікаво, що про таку купу телефонів їх власники згадали лише за кілька тижнів після повернення з Еміратів. Також цікаво те, що свої речі з інших валіз пасажири декларували тоді на червоному коридорі, а от про ці три — забули.

Після звернення чоловіків до камери зберігання для отримання своїх товарів, працівниками Київської митниці і було складено протоколи про порушення митних правил відносно цих громадян.

Телефони та навушники вилучено до рішення суду.