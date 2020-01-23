Новый вид мошенничества. Касается всех предпринимателей

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Мошенников в Украине становится с каждым днем все больше. Они придумывают все новые и новые способы «развода» доверчивых граждан. О новом виде мошенничества сообщают в Харькове.

«Интересный» случай произошел в одной из харьковских кофеен. Очевидец рассказал, как разводят предпринимателей на тысячи гривен. NNS публикует пост очевидца, опубликованный в одной из харьковских групп:

«Сегодня зашел в кофейню якобы пожарник.

Бариста дала со страху телефон хозяйки, тот ее набирает, в агресивной манере требует приехать, угрожает и все такое. Хозяйка уже опытная, и «послала» его.

Затем через 5 минут заходит настоящий пожарник с плановой проверкой и рассказывает, что ходит тут один аферист, пытается развести на деньги, представляясь пожарным инспектором. Показал фото - у него более четкое.

Интересная ситуация получается. Сначала приходит подставной инспектор и пытается «сбить» косарь-полтора, а если ты человек грамотный и шлешь его на всякие буквы - приходит настоящий инспектор и добивает». «Программа помощи малому бизнесу под названием «Мы с Тамарой ходим парой по-харьковски»», - подытожил очевидец.

Будьте осторожны. Проверяйте документы, сообщайте о мошенниках в полицию.