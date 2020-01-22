Депутат Кива напал на ветерана АТО в кафе (видео)

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В ресторане в центре Киева произошла «стычка» с участием народного депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 368.media, который ссылается на телеграм-канал «Новина».

Согласно полученной NNS информации, инцидент произошел в ресторане «MOCCO» в центре Киева.

Кива встречался здесь со своим знакомым, который оказался представителем «криминального мира» Днепра. Речь идет о некоем авторитете «Бельмондо». Сидя за столиком, депутат услышал оскорбление в свою сторону от одного из посетителей, которым оказался АТО-вец по имени Михаил Майман. Кива поднялся из-за стола и попытался ударить его в лицо своей головой. Однако мужчина увернулся и ударил депутата в лицо.

После этого к АТО-вцу подбежала толпа охранников нардепа. Кива, в свою очередь, вернулся за стол.

- Я заехал в ресторан, чтобы встретиться с товарищами из Днепра. Я сидел спиной. И услышал «Кива, пид@р, иди сюда!». Я подошел, наклонился и сказал: «Не ори, в ресторане дети». Он продолжил орать и ударил меня в лицо. Набежала охрана. Я вызвал полицию. Сейчас снимаю побои. Будем разбираться в суде, - написал депутат.

При этом нардеп сообщил, что Майман, вероятно, является провокатором СБУ, который раньше занимался торговлей тяжелыми наркотиками и был под наблюдением спецслужб. Также его подозревают в расстреле «Киевгорстроя» из гранатомета.

- Он системно угрожал и записывал моих детей. Еще полгода назад я обращался с заявлением в Нацполицию. Он ездит на бронированном шестисотом «Мерседесе» с левыми номерами и с микроавтобусом сопровождения государственной охраны. Он выполняет задачу по дискредитации и системной провокации оппозиционных политиков, - сказал Кива.

Кроме того, по словам нардепа, ранее Майман в личной переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече.

Отмечается, что на странице Маймана в Facebook есть записи с нелицеприятными высказываниями в адрес депутата.

Вскоре после инцидента на странице dtp.kiev.ua в Facebook появилась информация о том, что в Киеве ввели оперативный план «Перхват» из-за нападения на нардепа.