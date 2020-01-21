Увага, ШАХРАЙСТВО! Усім власникам карток ПриватБанку

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Будьте пильними! Про розповсюджену банківську аферу повідомляють українців користувачі соціальних мереж. Причому, схема досить складна, і може бути незрозумілою для пересічного українця.

Нещодавно користувачка Ольга Андрійчук втрапила у неприємну ситуацію.

«Два дні тому на мобільний телефон в 3.00 год ночі надійшло 9 грн. від невідомого абонента. В 4.00 ночі з цього ж номера до мене розпочалися безперервні дзвінки, і коли я брала слухавку — збивали, коли я пробувала подзвонити — збивали. До 9 години ранку до мене надійшло 250 дзвінків. В обід мій номер «Київстару» заблокував оператор. Коли о 17.20 я підійшла в сервісний центр мені повідомили, що мій номер НЕ МІЙ, і ним користується інша людина. Зразу ж запитали чи картки банку прив ’ язані до цього номера. Коли, через 20 хв, я підійшла в «Приватбанк», на моїй зарплатній картці було 0 грн 51 коп. Пін-коди не дійсні та «Приват 24» не пропускав тому, що не дійсний пароль. Терміново зідзвонилася з оператором гарячої лінії «Приватбанку» і заблокувала картки. На другий день я звернулася в банк, змінила всі картки та паролі», — розповідає користувачка.

Проте, спроба видурити гроші була ще попереду. Жінку врятували обачність і щасливий випадок.

«Служба безпеки «Приватбанку» пообіцяла розібратися з ситуацією та зателефонувати. Вечером цього ж дня, мені зателефонували з невідомого для мене номера (091) 963 74 23) , представилися службою безпеки банку, повідомили, що була спроба знову зняти гроші з моєї картки, тому мені потрібно терміново підійти до банкомату та змінити пін-коди, або вони допоможуть це зробити через «Приват 24». Мені необхідно перевести на картку мобільного телефону 2800 грн, які мені зразу ж повернуться на картку, щоб зупинити шахрайство. В одному вони прокололися — я підв ’ язала картки до нового мобільного телефону, який ніхто не знає. Так зберегла свої гроші. Знову зателефонувала в службу гарячої лінії «Приватбанку» , все розповіла, вони підтвердили, що це — шахраї, і з моїми картками все нормально», — зазначила жінка.

Водночас, користувачка наводить і перший номер телефону, з якого до неї ще вночі почали надзвонювати: (096) 068-61-63.