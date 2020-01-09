Видео момента смертельного ДТП в Никополе

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Как сообщал ранее NNS , Никополе 8 января произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Один человек погиб, около 30 получили травмы разного характера тяжести.

Напомним, автобус вез на смену работников Никопольского завода ферросплавов. Погибший в ДТП был пассажиром одного из автомобилей. Он тоже работал на НЗФ. Молодая девушка, пассажир автобуса, потеряла в аварии ногу.

Появилось видео момента смертельного ДТП, сделанное с камеры наблюдения около газостанции. Его выложил в своем Ютубе пользователь Yurii Mysko. На видео видно, как происходит столкновение двух легковушек, и как автобус сносит металлический столб.

Напомним, 8 января заводской автобус «Ikarus» совершал рейс «Площадь Независимости-НЗФ» (время отправления 06.35). В районе остановки «Газостанция» по улице Электрометаллургов, 141 автомобиль «Daewoo Nexia» совершал манёвр по обгону данного автобуса и не разминулся с «Chevrolet Aveo», который двигался на встречу. Далее произошло боковое столкновение «Chevrolet Aveo» с заводским автобусом. Водитель автобуса выехал на обочину по ходу движения и совершил наезд на металлический столб освещения.

По результатам освидетельствования в городском травмпункте у водителя «Chevrolet Aveo» 05.12.1987 года рождения выявлено алкогольное опьянение 0,6 промилле, телесные повреждения незначительные. Погиб пассажир «Daewoo Nexia». Водитель «Daewoo Nexia» госпитализирован.