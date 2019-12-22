На Тернопільщині затримано пенсіонера-педофіла, який зваблював дівчинку

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Розбещення неповнолітніх інкримінують правоохоронці Тернополя жителю Кременеччини. Чоловік чіплявся до семирічної дівчинки. Це побачив чотирнадцятирічний брат потерпілої і повідомив у поліцію.

За попередніми даними, дівчинка знала кривдника, оскільки він мешкає неподалік від них. Шістдесятидворічний чоловік пригостив дитину солодощами, відвів у сторону, неподалік будинку, почав гладити школярку по інтимних частинах тіла. В цей час надійшов брат малолітньої.

Пенсіонера затримали. Раніше чоловік в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Триває слідство та встановлюються усі обставини злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області