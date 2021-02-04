Понад 60% українців підтримують обслуговування українською мовою - КМІС

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61,7% українців підтримують норму закону про обслуговування українською мовою, яка набула чинності 16 січня. 34% опитаних мають протилежну думку.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили з 27 січня по 1 лютого, передає Громадське, інформує NNS.

Так, найбільше нову норму закону підтримують жителі західної та центральної України (79,4% та 66,2% відповідно), найменше — жителі східної України (38,8% підтримують, 55,8% — ні).

У південних областях закон підтримують 49% опитаних, не підтримують — 46,2%. На Донбасі підтримують 59,5%, не підтримують — 32,1% (однак слід враховувати, що на Донбас припадає лише 84 з 1205 опитаних респондентів і що опитування там проводили лише на контрольованій Україною частині регіону).

Опитування проводив КМІС із 27 січня до 1 лютого методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів. Опитали 1 205 респондентів, що проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України, крім анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу. Вибірка репрезентативна для населення від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Нагадуємо, з 16 січня в Україні набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», за якою вся сфера обслуговування має перейти на українську.

Фотоколаж: Всвіті