Верховний суд відмовився відкривати справу через указ Зеленського про відсторонення голови КСУ Тупицького

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Верховний суд України відмовив у відкритті провадження за позовом про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким той відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду, передає Громадське, інформує NNS.

Позивач, імені якого не називають у ВСУ, звернувся до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду.

Він заявляв, що указ Зеленського є незаконним та суперечить Конституції України, оскільки серед повноважень президента не передбачено відсторонення судді Конституційного Суду від посади.

Судді зазначили, що таким чином, позивач фактично ставить питання про неконституційність указу президента. Однак такі питання стосуються юрисдикції самого Конституційного суду, а не адміністративних судів.

«Невідповідність указів Президента України положенням Конституції України може бути підставою для прийняття виключно Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності цих указів, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства»,

ㅡ пояснили у ВСУ.

Що за указ?

Ним президент Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ від посади на два місяці. Причина — у кримінальній справі щодо Тупицького. Зокрема, журналісти програми «Схеми» опублікували «плівки Тупицького», які свідчать, що нинішній очільник Конституційного суду брав тіньову участь у приватизації «Зуївського енергомеханічного заводу». Після цього його викликали до Офісу генпрокурора. Тупицький не прийшов, тому про підозру йому повідомили поштою.

Конституційний суд, зі свого боку, назвав указ Зеленського «юридично нікчемним», тому виконувати його не збирається.

Проте співробітники УДО не пропускали Тупицького до суду, посилаючись на указ президента та звернення Державного бюро розслідувань.