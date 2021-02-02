Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 лютого

02 лют. 2021
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В Україні станом на ранок 2 лютого 2021 року — 1 мільйон 223 тисячі 879 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

2394 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 833 особи;
  • летальних випадків – 156;
  • одужало – 11 457 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 223 879 осіб;
  • одужало – 1 035 372 особи;
  • летальних випадків – 22 924;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 лютого

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 285 випадків;
  • Вінницька область – 61 випадок;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 104 випадки;
  • Донецька область – 55 випадків;
  • Житомирська область – 14 випадків;
  • Закарпатська область – 91 випадок;
  • Запорізька область – 217 випадків;
  • Івано-Франківська область – 278 випадків;
  • Київська область – 120 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 38 випадків;
  • Львівська область – 114 випадків;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 131 випадок;
  • Полтавська область – 98 випадків;
  • Рівненська область – 54 випадки;
  • Сумська область – 20 випадків;
  • Тернопільська область – 63 випадки;
  • Харківська область – 158 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 13 випадків;
  • Черкаська область – 157 випадків;
  • Чернівецька область – 159 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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