Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 лютого

- 02 лют. 2021
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В Україні станом на ранок 2 лютого 2021 року — 1 мільйон 223 тисячі 879 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
2394 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 833 особи;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 11 457 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 223 879 осіб;
- одужало – 1 035 372 особи;
- летальних випадків – 22 924;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 лютого
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 285 випадків;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 104 випадки;
- Донецька область – 55 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 217 випадків;
- Івано-Франківська область – 278 випадків;
- Київська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 38 випадків;
- Львівська область – 114 випадків;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 131 випадок;
- Полтавська область – 98 випадків;
- Рівненська область – 54 випадки;
- Сумська область – 20 випадків;
- Тернопільська область – 63 випадки;
- Харківська область – 158 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 13 випадків;
- Черкаська область – 157 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.