Нацрада оштрафувала "112 Україна" за розпалювання ворожнечі, також перевірять "НАШ"

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула матеріали перевірки кількох телеканалів. Зокрема, застосувала санкції до «112 Україна» та призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ». Також їх зацікавили заяви Ганни Герман в етері ZIK.

Про це пише Громадське, передає NNS.

Як повідомила пресслужба регулятора 28 січня, до телеканалу «112 Україна» застосували одразу дві санкції — попередження та штраф у 114 067 гривень за поширення висловлювань, що розпалюють ворожнечу.

Такі слова звучали з вуст запрошених до участі в передачах каналу гостей: Вадима Рабіновича, Олени Лукаш, Дмитра Співака, Євгена Червоненка, Наталії Королевської, Андрія Пальчевського, Михайла Погребинського, Віктора Медведчука та Олега Волошина.

«Поширені в етері телеканалу висловлювання є прямим продовженням лінії російської пропаганди й наративами, схожими до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором»,

— зауважили у регулятора.

А за що «НАШ» отримав перевірку?

Позапланову перевірку телеканалу «НАШ» Нацрада призначила через інтерв’ю з Оленою Бондаренко, яке вийшло у програмі «Марафон» 15 січня. Там вказують, що висловлювання, які прозвучали в етері, «мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті».

Зокрема, у передачі обговорювали ситуацію на сході України, і гостя програми висловилася про військових Збройних сил України. У регуляторі переконують, що її слова були провокаційними, образливими й дискримінаційними. Також Бондаренко нібито заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Росії й не згадувала про дії бойовиків.

Головна претензія Нацради у тому, що працівники телеканалу не намагалися збалансувати «однобічність та упередженість» висловленої в етері позиції. Також не надали альтернативної точки зору.

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А що там Герман?

Нацрада, окрім іншого, просить Службу безпеки відреагувати на слова колишньої соратниці Віктора Януковича Ганни Герман, яка в етері телеканалу ZIK заперечувала зовнішню агресію проти України, закликала боротися проти «внутрішнього тероризму» та називала Революцію Гідності «державним переворотом». Повідомив про це член Нацради Максим Онопрієнко на засіданні регулятора, цитує «Детектор медіа».

Йдеться про висловлювання Ганни Герман у випуску ток-шоу «Ми всі — українці» 21 січня на каналі ZIK, ведучими якого є Ростислав Сухачов і Тетяна Терехова (донька народного депутата Андрія Деркача, проти якого США запровадили санкції як проти «російського агента»).

«У прямому етері Ганна Герман заперечила факт наявності збройної агресії проти України… закликавши Збройні сили України боротися проти справжнього ворога — внутрішнього тероризму. Цей заклик може бути розцінено невизначеним колом глядачів телеканалу як заклик до національного збройного протистояння…»,

— пояснив Максим Онопрієнко.