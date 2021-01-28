Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 28 січня

- 28 січ. 2021
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В Україні знову збільшується кількість нових випадків коронавірусу за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 941 особа;
- летальних випадків – 149;
- одужало – 11 946 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 206 412 осіб;
одужало – 992 031 особа;
летальних випадків – 22 351;
проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 396 випадків;
- Вінницька область – 255 випадків;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 296 випадків;
- Донецька область – 201 випадок;
- Житомирська область – 263 випадки;
- Закарпатська область – 247 випадків;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 262 випадки;
- Київська область – 163 випадки;
- Кіровоградська область – 45 випадків;
- Луганська область – 105 випадків;
- Львівська область – 454 випадки;
- Миколаївська область – 308 випадків;
- Одеська область – 171 випадок;
- Полтавська область – 151 випадок;
- Рівненська область – 172 випадки;
- Сумська область – 175 випадків;
- Тернопільська область – 213 випадків;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 102 випадки;
- Хмельницька область – 242 випадки;
- Черкаська область – 103 випадки;
- Чернівецька область – 285 випадків;
- Чернігівська область – 199 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.