Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 28 січня

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В Україні знову збільшується кількість нових випадків коронавірусу за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 941 особа;

летальних випадків – 149;

одужало – 11 946 осіб;

здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 206 412 осіб;

одужало – 992 031 особа;

летальних випадків – 22 351;

проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 396 випадків;

Вінницька область – 255 випадків;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 296 випадків;

Донецька область – 201 випадок;

Житомирська область – 263 випадки;

Закарпатська область – 247 випадків;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 262 випадки;

Київська область – 163 випадки;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 105 випадків;

Львівська область – 454 випадки;

Миколаївська область – 308 випадків;

Одеська область – 171 випадок;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 172 випадки;

Сумська область – 175 випадків;

Тернопільська область – 213 випадків;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 102 випадки;

Хмельницька область – 242 випадки;

Черкаська область – 103 випадки;

Чернівецька область – 285 випадків;

Чернігівська область – 199 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.