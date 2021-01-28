Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 28 січня

28 січ. 2021
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В Україні знову збільшується кількість нових випадків коронавірусу за добу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 941 особа;
  • летальних випадків – 149;
  • одужало – 11 946 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 206 412 осіб;

одужало – 992 031 особа;

летальних випадків – 22 351;

проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 396 випадків;
  • Вінницька область – 255 випадків;
  • Волинська область – 159 випадків;
  • Дніпропетровська область – 296 випадків;
  • Донецька область – 201 випадок;
  • Житомирська область – 263 випадки;
  • Закарпатська область – 247 випадків;
  • Запорізька область – 249 випадків;
  • Івано-Франківська область – 262 випадки;
  • Київська область – 163 випадки;
  • Кіровоградська область – 45 випадків;
  • Луганська область – 105 випадків;
  • Львівська область – 454 випадки;
  • Миколаївська область – 308 випадків;
  • Одеська область – 171 випадок;
  • Полтавська область – 151 випадок;
  • Рівненська область – 172 випадки;
  • Сумська область – 175 випадків;
  • Тернопільська область – 213 випадків;
  • Харківська область – 313 випадків;
  • Херсонська область – 102 випадки;
  • Хмельницька область – 242 випадки;
  • Черкаська область – 103 випадки;
  • Чернівецька область – 285 випадків;
  • Чернігівська область – 199 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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