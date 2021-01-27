Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 січня

27 січ. 2021
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В Україні станом на 27 січня зафіксовано 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров`я Максима Степанова.

Також за минулу добу
  • госпіталізовано – 2 430 осіб;
  • летальних випадків – 145;
  • одужало – 14 250 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 200 883 особи;
  • одужало – 980 085 осіб;
  • летальних випадків – 22 202;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 437 випадків;
  • Вінницька область – 158 випадків;
  • Волинська область – 76 випадків;
  • Дніпропетровська область – 188 випадків;
  • Донецька область – 143 випадки;
  • Житомирська область – 107 випадків;
  • Закарпатська область – 86 випадків;
  • Запорізька область – 204 випадки;
  • Івано-Франківська область – 167 випадків;
  • Київська область – 276 випадків;
  • Кіровоградська область – 48 випадків;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 221 випадок;
  • Миколаївська область – 174 випадки;
  • Одеська область – 185 випадків;
  • Полтавська область – 116 випадків;
  • Рівненська область – 164 випадки;
  • Сумська область – 85 випадків;
  • Тернопільська область – 96 випадків;
  • Харківська область – 238 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 169 випадків;
  • Черкаська область – 126 випадків;
  • Чернівецька область – 169 випадків;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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