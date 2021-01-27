Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 січня

- 27 січ. 2021
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В Україні станом на 27 січня зафіксовано 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров`я Максима Степанова.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 430 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 14 250 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 200 883 особи;
- одужало – 980 085 осіб;
- летальних випадків – 22 202;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 437 випадків;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 76 випадків;
- Дніпропетровська область – 188 випадків;
- Донецька область – 143 випадки;
- Житомирська область – 107 випадків;
- Закарпатська область – 86 випадків;
- Запорізька область – 204 випадки;
- Івано-Франківська область – 167 випадків;
- Київська область – 276 випадків;
- Кіровоградська область – 48 випадків;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 221 випадок;
- Миколаївська область – 174 випадки;
- Одеська область – 185 випадків;
- Полтавська область – 116 випадків;
- Рівненська область – 164 випадки;
- Сумська область – 85 випадків;
- Тернопільська область – 96 випадків;
- Харківська область – 238 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 169 випадків;
- Черкаська область – 126 випадків;
- Чернівецька область – 169 випадків;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.