Через позов Портнова МОН зобов'язали переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності

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Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручник з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності. Суд задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Про це йдеться у рішенні суду від 21 січня, передає Громадське, інформує NNS.

Спершу Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності, та які рекомендувало або затвердило міністерство.

У рішенні йдеться про те, що МОН відхилив вимогу Портнова і тоді він звернувся до суду. Ексчиновник заявляє, що у підручниках історія з 2013 року викладається «однобічно, з вигадуванням фактів», а також «містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду».

Також Портнов зазначає, що інформація у підручниках спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена доказами. Як приклад інформації, що не відповідає дійсності, він наводить підручник з історії України для 11 класу (автори B.C. Власов, C.B. Кульчицький):

«... 22 січня 2014 р., у День соборності України, снайпери «Беркута» застрелили на вулиці Грушевського п`ятьох активістів Євромайдану».

Портнов вказує, що автори категорично та однозначно стверджують, що саме правоохоронці вбили п'ятьох людей, хоча у Єдиному державному реєстру судових рішень немає обвинувальних вироків про те, що працівники «Беркуту» визнані винними у вбивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану.

Суд встав на сторону Портнова і задовольнив його вимоги. Зокрема суд визнав протиправною бездіяльність Міносвіти, коли відомство відмовилося переглянути підручники. Також міністерство зобов'язали переглянути підручники для 5-11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках. Ще МОН має оплатити судові витрати у розмірі 1 681,60 грн. Рішення суду набере чинності, якщо жодна зі сторін не звернеться з апеляцією.