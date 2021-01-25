В Україні закінчився січневий локдаун. Які обмеження діють тепер

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Січневий жорсткий карантин в Україні закінчився, країна з понеділка, 25 січня, повертається до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що з 25 січня країна повертається до обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Зокрема, в Україні забороняється проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних заходів, у яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція в 1,5 метра між учасниками; робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.

Не дозволена робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень навинос). При цьому проведення розрахункових операцій припиняють після 22:00.

Також заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля, проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Іноземцям заборонено перетин кордону, а також перетин КПВВ на територію непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей та анексованого Росією Криму без наявного поліса страхування (з окремими винятками).

Не дозволяється приймання відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах присутня більш як одна особа на 10 квадратних метрів, перебування в громадському транспорті та в громадських будинках і спорудах без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Заборонено відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладів освіти, а також відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Не дозволяється проведення планових заходів госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована меддопомога та інша невідкладна меддопомога).

Заборонено проводити релігійні заходи в приміщеннях за умови присутності більш ніж однієї особи на 5 кв.м, а на відкритому повітрі - за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Не можуть працювати спортивні зали та фітнес-центри, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 кв.м.

Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які тривали до 00:00 25 січня 2021 року.