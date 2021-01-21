Заступник міністра їздив напідпитку та поскандалив з поліцією, його хочуть звільнити

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Заступник міністра промисловості Олега Уруського Віталій Немилостивий потрапив у скандал із патрульною поліцією, відео інциденту опублікував Обозреватель.

Сьогодні вранці Кабмін збереться, щоб обговорити його звільнення, написав у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомляє liga.net, передає NNS.

Судячи з кадрів, конфлікт стався ще 30 грудня 2020-го і виник, коли патрульні зупинили машину чиновника. Заступник міністра віддав ключі поліції та намагався піти, однак правоохоронці вимагали, щоб він залишився, мабуть, для оформлення протоколу.

"Руки прибрав! Я заступник міністра ... Я радий, що ви фіксуєте. Я пішов, а ви оформляйте",

– відповідав чиновник.

На попередження, що його затримають, Немилостивий сказав:

"Будь ласка".

Незабаром після суперечки почалася коротка бійка. Чиновник кричав:

"Ви а**рели! Руки прибрав!".

Судячи з кадрів, чиновника поклали на землю і вдягли наручники.

Шмигаль написав у Facebook, що у четвер вранці Кабмін на позачерговому засіданні розгляне звільнення Немилостивого. Він не уточнив, за що, однак написав:

"Я вже не раз говорив – у нашому уряді немає недоторканних. Ще раз доведемо ці слова діями".

На своїй сторінці у Facebook міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав, що вчинок його заступника є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади.

"Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра. А тому найближчим часом мною та урядом будуть прийняті всі необхідні кадрові рішення",

- написав він.

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21 січня Кабінет Міністрів звільнив із посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра",

- написав він.

З грудня 2007 до березня 2010-го Немилостивий був першим заступником міністра, а з березня 2010-го до жовтня 2011-го заступником міністра промислової політики.

У 2012-му Немилостивий був обраний нардепом від ВО Батьківщина. У 2013-му вийшов з фракції.

2014-го не пройшов у Раду за 168 мажоритарним округом у Харкові. Обирався від Блоку Петра Порошенка.

У серпні 2020-го призначений заступником міністра промисловості.

Фото: Віталій Немилостивий/з відкритих джерел