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Карантин в Україні планують подовжити, повідомляє NNS , посилаючись на Економічну правду. Підстав скасовувати обмеження поки що немає.

Зазначається, що влада при цьому не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"З 8 по 24 січня у нас встановлений так званий "карантин зимових канікул". Ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла. Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які не дозволили нашій медичній системі справлятися",

пояснив Шмигаль.

Прем'єр додав, що для уряду було важливо не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого.

Він підкреслив, що на сьогодні влада не бачить необхідності продовжувати жорсткі карантинні заходи довше, ніж до 24 січня.

У той же час Шмигаль висловив думку, що "карантин в цьому році триватиме дуже довго".