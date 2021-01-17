Укрзалізниця запускає чат-бот для продажу квитків у Viber і Telegram

Завантажте мобільний додаток сайту

АТ «Укрзалізниця» запускає чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

Про це повідомляє пресцентр УЗ, передає NNS.

«Укрзалізниця» у співпраці з Visa та Middleware 12 січня запустила перший власний чат-бот у Viber та Telegram з функціями прямого продажу квитків, замовлення харчування під час поїздки, відображення розкладу руху, повернення придбаних квитків, інформування про прибуття, запізнення, номер колії та ін. Оплата за квитки може бути здійснена безпосередньо у боті без «редіректу», для цього можливо прив’язати платіжну картку в електронному гаманці, а також використовувати Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments»,

— йдеться в повідомленні.

Проект реалізовано спільно з технологічним партнером Visa та «Укрзалізниці» – компанією Middleware Inc. (США) – на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine. Компанія Middleware вперше у світі інтегрувала технологію оплати у чат-боті в месенджері за допомогою токенів Visa. Технологія використання токенів робить платежі у чат-боті ще більш безпечними та простими. Банком-екваєром сервісу виступив Ощадбанк.

Зазначається, що бот розмовляє трьома мовами – українською, англійською та російською – і окрім довідкової інформації надає можливість зворотного зв‘язку. У першому релізі для замовлення доступні квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад.