Верховний суд визнав незаконним указ Порошенка про звільнення Семочка

Завантажте мобільний додаток сайту

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України визнав протиправним та скасував указ колишнього президента України Петра Порошенка про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це Громадському повідомили у пресслужбі Верховного суду, передає NNS.

Суд скасував указ президента від 2019 року №143/2019 року «Про звільнення Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України».

Водночас позов Семочка до президента про скасування указу щодо його звільнення задовольнили частково, а в задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили.

Рішення вступить в силу через 30 днів — після завершення терміну на подання апеляції.

Звільнення Семочка

У листопаді 2019 року журналісти Bihus.Info встановили, що між Порошенком та колишнім заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком могла бути домовленість про незаконне звільнення розвідника.

Журналісти припускають, що Семочко і Порошенко домовились щодо звільнення розвідника у такий спосіб, щоб той згодом міг оскаржити «незаконне» рішення президента в суді і поновитися на посаді.

Як зазначили журналісти, Семочко взяв лікарняний за кілька днів до того, як Порошенко його звільнив. Адвокати ексрозвідника під час розгляду справи наполягали на тому, що рішення про звільнення суперечить ст.40 Кодексу законів про працю, за яким заборонено звільняти людину, яка перебуває на лікарняному.

Хто такий Сергій Семочко?

Сергій Семочко був заступником голови Служби зовнішньої розвідки України з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року.

У жовтні 2018 року журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили про Семочка розслідування. З нього випливало, що сім’я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів, а його найближчі родичі мали російські паспорти.

Журналісти «Наших грошей» також заявили про причетність Семочка до дефіциту препаратів для діалізу, що, на їх думку, ймовірно було наслідком вимагання відкатів у фармакологічних компаній з боку СБУ.

Сам Семочко заявив, що його родичі з російськими паспортами повнолітні і не мають із ним спільного побуту, тому він не буде обговорювати їх. Будинок дружини Семочка, за його словами, придбали на кошти від продажу бізнесу дружини в Криму.