У супермаркетах України з’являться вертикальні ферми для вирощування зелені

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Ізраїльський стартап, що розробив систему вертикального землеробства, підписав угоду з міжнародним сільськогосподарським дистриб’ютором про розміщення своїх установок в мережах супермаркетів по всій Україні.

З посиланням на Агровері передає #Шотам, інформує NNS.

«На початку 2021 року компанія Vertical Field реалізує пілотний проект в національній мережі супермаркетів Varus, а потім розшириться на інші мережі. Varus керує 95 магазинами в 25 містах і щодня привертає близько 260 тис. клієнтів»,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ґрунтові установки Vertical Field складаються з окремих блоків рослин, які можна перебудувати за бажанням для вирощування місцевих овочів. Ця зелена стіна підходить для вирощування овочів в магазинах, офісах і багатоквартирних будинках або в будь-якому місці в міських районах, де мало місця, але багато стін.

«Продукти, вирощені з нашою допомогою, не містять пестицидів, виробляють менше відходів, ніж традиційне сільське господарство, і використовують на 90% менше води, вирощуючи в точних кількостях в контрольованому середовищі з більш короткими циклами вирощування»,

— розповідають у компанії.

Крім того, ферми є модульними, розширюваними і переміщуються, з повністю автоматизованим управлінням урожаєм і стерильним середовищем, яке вимагає значно меншого контакту з людьми.

Наразі пропонуються такі культури, як салат, базилік, петрушка, капуста і м’ята, все за конкурентоспроможними цінами.

«Одне з відкриттів, яке з’явилося під час кризи COVID-19, – це потреба розробки рішень, які дозволять міським жителям отримати доступ до здорової їжі з мінімальним втручанням людини і без залежності від транспортування і доставки з віддалених місць. Проект з Varus призведе до більшої кількості проектів в найближчому майбутньому з великою кількістю мереж в Україні»,

— заявив Гай Еліцур, генеральний директор Vertical Field.

Проект у майбутньому буде дуже корисним суспільству, оскільки впровадження інноваційних та власних технологій вертикального вирощування продуктів для міської екосистеми – це новий рівень в Україні.