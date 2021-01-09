В Україні не вводили локдаун - Степанов

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В Україні з 8 січня введені жорсткі карантинні обмеження, а не локдаун, який передбачає повну зупинку всіх процесів в країні. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на традиційному брифінгу в суботу, 9 січня, повідомляє NNS , посилаючись на «Судово-юридичну газету».

"Минула перша доба з тих пір, як в Україні введені посилені карантинні обмеження. Хочу зазначити, що це не локдаун, як його зараз називають, це жорсткий карантин. Локдаун має певні ознаки, це практично повна зупинка всіх бізнесів, всіх процесів в країні",

- сказав міністр.

Він зазначив, що країни Європи зараз масово закриваються саме на локдаун, і там діють суворі обмеження, які не дозволяють навіть вийти з дому без попереднього запису.

Також Степанов підкреслив, що жорсткі карантинні обмеження в Україні введено саме для того, щоб запобігти локдауну.