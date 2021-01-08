Степанов пояснив, чому саме зараз ввели локдаун

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Від сьогодні в Україні діє посилений карантин. На найпоширеніші питання у зв’язку з локдауном відповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє NNS , посилаючись на сторінку чиновника у Фейсбуці.

У чому доцільність посилення карантинних обмежень, якщо кількість випадків COVID-19 протягом останнього часу знижувалась?

Прогнози провідних епідеміологів свідчать про поступове зростання кількості хворих на COVID-19 впродовж січня-лютого. Паралельно спостерігатиметься сезонне підвищення рівня захворюваності на грип. Тож посилений карантин — це, зокрема, спосіб запобігти перенавантаженню медичної системи.

Чому посилений карантин триватиме саме 16 днів?

Період з 8 до 24 січня збігається із завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися протягом новорічних свят. Зокрема під час масових заходів.

Якою наразі є ситуація у медзакладах?

Зараз ⅓ усіх госпіталізованих із діагнозом COVID-19 — це пацієнти у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди під час святкових відпусток почали рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів хвороби.

Діяльність яких закладів заборонено під час карантину?

Докладно про це — в інфографіці нижче: