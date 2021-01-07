Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 січня

07 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 7 січня 2021 року — 1 мільйон 099 тисяч 493 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 567 осіб;
  • летальних випадків – 148;
  • одужало – 11 316 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 54 438 (зокрема методом ПЛР — 37 287, методом ІФА – 17 151).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 099 493 особи;
  • одужало – 773 214 осіб;
  • летальних випадків – 19 505;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 731 випадок;
  • Вінницька область – 250 випадків;
  • Волинська область – 142 випадки;
  • Дніпропетровська область – 414 випадків;
  • Донецька область – 572 випадки;
  • Житомирська область – 463 випадки;
  • Закарпатська область – 111 випадків;
  • Запорізька область – 509 випадків;
  • Івано-Франківська область – 137 випадків;
  • Київська область – 480 випадків;
  • Кіровоградська область – 82 випадки;
  • Луганська область – 331 випадок;
  • Львівська область – 288 випадків;
  • Миколаївська область – 411 випадків;
  • Одеська область – 694 випадків;
  • Полтавська область – 389 випадків;
  • Рівненська область – 326 випадків;
  • Сумська область – 505 випадків;
  • Тернопільська область – 198 випадків;
  • Харківська область – 599 випадків;
  • Херсонська область – 147 випадків;
  • Хмельницька область – 411 випадків;
  • Черкаська область – 233 випадки;
  • Чернівецька область – 161 випадок;
  • Чернігівська область – 413 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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