Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 січня

- 07 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 7 січня 2021 року — 1 мільйон 099 тисяч 493 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 567 осіб;
- летальних випадків – 148;
- одужало – 11 316 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 54 438 (зокрема методом ПЛР — 37 287, методом ІФА – 17 151).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 099 493 особи;
- одужало – 773 214 осіб;
- летальних випадків – 19 505;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 731 випадок;
- Вінницька область – 250 випадків;
- Волинська область – 142 випадки;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 572 випадки;
- Житомирська область – 463 випадки;
- Закарпатська область – 111 випадків;
- Запорізька область – 509 випадків;
- Івано-Франківська область – 137 випадків;
- Київська область – 480 випадків;
- Кіровоградська область – 82 випадки;
- Луганська область – 331 випадок;
- Львівська область – 288 випадків;
- Миколаївська область – 411 випадків;
- Одеська область – 694 випадків;
- Полтавська область – 389 випадків;
- Рівненська область – 326 випадків;
- Сумська область – 505 випадків;
- Тернопільська область – 198 випадків;
- Харківська область – 599 випадків;
- Херсонська область – 147 випадків;
- Хмельницька область – 411 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 413 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.