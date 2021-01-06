Суддя Вовк знову втік від примусового приводу до суду

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Примусового приводу голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не буде. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк 5 січня відмовив прокурору Антикорупційної прокуратури у наданні дозволу на примусовий привід, повідомляє NNS , посилаючись на «Суспільне».

Під час засідання 5 січня у суді продемонстрували відео, на яких слідчі намагалися вручити голові ОАСК повістки. Оскільки Павло Вовк не з'являвся на попередні судові засідання у справі та відмовлявся від отримання повісток, прокурор клопотав про здійснення його примусового приводу. Втім, суд відмовив у цьому клопотанні.

Суддя Вовк та його адвокат на засідання 5 січня не з’явилися. Наступне засідання у справі відбудеться 12 січня 2021 року.

Очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника та ще п'ятьох суддів підозрюють у створенні в суді "злочинної організації з метою захоплення державної влади". Уперше про справу стало відомо після обшуків, проведених НАБУ в приміщенні ОАСК влітку 2020 року.

Голова Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Вовк з жовтня не приходить до ВАКС, де йому мають обрати запобіжний захід. Суддя не вважає себе підозрюваним, а Біцюк уже п’ять разів відмовив у приводі голови ОАСК. Наразі причина такого рішення невідома.