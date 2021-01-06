Відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ - у Зеленського відповіли на заяву суддів

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Без відстороненого президентом голови Конституційного суду Олександра Тупицького є 14 суддів КС, тому суд ніхто блокувати не буде, і він може працювати без проблем.

Про це повідомив представник президента в КС Федір Веніславський у коментарі "Радіо Свобода", передає Українська правда, інформує NNS.

"Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного суду, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КС. Без пана Тупицького на цей момент є 14 суддів КС, і вони можуть розглядати будь-які питання і ухвалювати будь-які рішення",

— сказав Веніславський.

Він нагадав, що за відсутності голови суду його повноваження виконує перший заступник. А якщо буде відсутній заступник голови КС з якихось поважних причин, повноваження головуючого перейдуть до найстаршого за віком судді.

Таким чином, за словами Веніславського, Конституційний суд працює у "звичному режимі, ніяких підстав говорити про нібито блокування КС наразі немає".

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Коментуючи збори суддів КС 5 січня, представник президента заявив, що під час цього засідання "нічого екстраординарного… не відбулося".​

Він також додав, що ухвалена на засіданні заява "не має жодного юридичного значення", бо "фактично у ній просто цитують норми Конституції щодо поділу влади, незалежності КС, взаємодії органів влади тощо".

Веніславський пояснив, що Тупицький наразі тимчасово відсторонений від виконання обов’язків у зв’язку з кримінальним провадженням щодо нього. Але статусу судді Тупицького ніхто не позбавляв, повноважень його ніхто не припиняв і ніхто його не звільняв.

Представник президента у КС наголосив, що, зважаючи на суттєвий статус голови КС і з огляду на злочини, у яких підозрюється Тупицький, його необхідно було відсторонити, щоб він не втручався у досудове розслідування і не міг йому перешкоджати.

Передісторія:

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.

Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру.