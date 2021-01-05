Харківська компанія "Біолік" подала на реєстрацію в Україні російської вакцини "Спутник V"

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Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров’я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу, однак від коментарів ЗМІ адміністрація АТ утримується.

Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на сайті компанії, інформує NNS.

«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ»,

- йдеться у повідомленні.

Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».

Як повідомлялося, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ «Біолік». Згодом компанія офіційно заявила, що не підписувала контрактів і не отримувала жодних трансферних технологій щодо виробництва російської вакцини «Супутник V».

«АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії»,

- йшлося у заяві.

Раніше ми писали: Медведчук заявив, що харківська компанія просить МОЗ зареєструвати російську вакцину

2 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу досліджень, тому реєстрація російської вакцини неможлива, оскільки така фаза дослідження закінчиться у грудні 2021 року.