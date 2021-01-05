В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО: вартість підвищено

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В Україні 5 січня розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник цього року зможе вибрати лише один предмет, щоб скласти пробне ЗНО. Саме тестування відбудеться 10 квітня

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки, інформує NNS , посилаючись на Бабель.

Зареєструватися для участі можна буде на сайті одного з дев’яти регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Вартість тестування, якщо порівнювати з минулим роком, підвищили. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість різнитиметься за регіонами й коливатиметься від 195 до 255 гривень.

Цього року учасники матимуть додаткові можливості. Кожен з них зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Графік тестування у цьому році наступний:

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для участі у ЗНО до 1 березня.

До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Тестування з предметів відбудуться за таким графіком:

хімія — 21 травня;

іспанська, німецька, французька мови — 24 травня;

англійська мова — 25 травня;

математика — 28 травня;

українська мова та література — 1 червня;

історія України — 4 червня;

фізика — 7 червня;

біологія — 10 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня.