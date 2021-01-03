Локдаун у січні: що заборонять і чи є вірогідність скасування?

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Лічені дні залишились до анонсованого Урядом локдауну в Україні. Нагадаємо, він має початися вже 8 січня і триватиме до 24 січня включно. Що заборонять і чи є вірогідність скасування жорсткого карантину у зв’язку із деяким зниженням кількості нових випадків коронавірусу, що фіксуються за добу?

Поки що все йде за графіком, і відміну локдауну не планують. Про це NNS повідомляє, посилаючись на видання РБК Україна, яке посилається на Офіс президента.

"Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня/перших чисел січня. Поки все за графіком - локдаун за графіком передбачається",

- повідомило джерело.

Проте зауважимо, що офіційних заяв з даного приводу не було.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 9 грудня пояснював необхідність локдауну так:

«Це робиться для того, аби не допустити нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема й після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися й упродовж свят»,

— зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що буде заборонено під час локдауну:

відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи навинос та на доставку;

працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;

працювати розважальним закладам та ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

працювати різдвяним ярмаркам;

проводити будь-які масові заходи.

При цьому дозволяють працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням, готелям. Салонам краси та перукарням дозволять працювати тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Робота транспорту не зупинятиметься. Громадському транспорту міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення дозволять працювати з обмеженнями «помаранчевої» зони — тобто перевозити пасажирів у межах кількості сидячих місць. Метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.

Крім того, внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. Перед авіаподорожами за кордон потрібно перевірити, які обмеження є у країнах, куди ви плануєте їхати.

У матеріалі використана інформація з сайту Громадське